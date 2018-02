La Yamaha: Rossi ancora con noi, può firmare per 1 o 2 anni decide lui

15/02/2018 16:01

Valentino Rossi e la Yamaha. Il matrimonio continuerà. Lo ha fatto capire lo stesso team manager della squadra giapponese, Lin Jarvis. "Posso assicurare che nulla è stato firmato. Ma presumo che Rossi resterà con noi anche nel 2019, anche se abbiamo deciso di aspettare qualche test, forse anche qualche gara per definire l'accordo - ha detto al sito ufficiale della motogp.- Valentino ha l'intenzione e il desiderio di continuare, ma al momento non è chiaro se preferisce firmare per uno o due anni", ha poi aggiunto rimandando l'ultima parola proprio al nove volte campione del mondo. Di sicuro la coppia Rossi-Vinales resterà tale anche nel 2019, visto che lo spagnolo ha già prolungato il suo accordo con la Yamaha per altre due stagioni. "Maverick voleva togliersi la pressione dalle spalle prima dell'inizio della stagione. Crediamo in lui e vogliamo una lunga carriera insieme".