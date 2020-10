Suma: Franco Ordine si sbaglia sul Milan

03/10/2020 08:06

Si sofferma sul mercato del Milan Mauro Suma nel suo editoriale per Milan News. Il direttore di Milan tv prende posizione e dice: "Non sono d'accordo con Ordine che se non arrivano Milenkovic e Bakayoko è finito il mondo. Primo perchè Tomiyasu è forte uguale (sissignori, letto bene, forte uguale) e poi perchè Bakayoko sarebbe stato un rinforzo utile ma non un titolare... Per affrontare tutto e tutti, ci vuole una rosa più profonda. E, qualora ci sia il rapporto giusto qualità-prezzo, il tema non può riguardare solo il difensore.... Nel miglior mondo possibile, per entrare fra le prime 4 ci sarebbe bisogno di una alternativa importante a Kjaer pronta subito, di un centrocampista sullo stesso livello di Tonali, Bennacer e Kessie. E forse non solo, forse dobbiamo proseguire. Se in attacco Ibra e Rebic tornano subito dopo la sosta, il Milan è a posto. Non dovesse essere così, dovessero esserci delle lungaggini, visto che da metà ottobre si tornerà a pedalare e a giocare tantissimo come è accaduto da metà settembre a oggi, il Milan deve valutare, soppesare e ponderare con attenzione anche il reparto avanzato. Il tempo stringe e il mercato stritola.".