Serafini sul Milan: ha un vantaggio in questo trittico infernale

01/11/2019 15:00

Il Milan è finalmente tornato meritatamente alla vittoria contro la Spal, ma adesso per i rossoneri si apre un trittico che definire complicato è riduttivo. Dopo la gara casalinga con la Lazio ci sarà la trasferta a Torino contro la Juventus e infine dopo la sosta il Napoli a San Siro.

Secondo Luca Serafini però i rossoneri hanno un vantaggio, difatti parlando a MilanTv ha affermato: "Personalmente non sono così spaventato dalle prossime partite contro Lazio, Juve e Napoli. Il Milan è una squadra giovane che non ha nulla da perdere. In questo momento il Milan è inferiore a quelle tre, ma in questa situazione i rossoneri devono cercare di giocare più liberi di mente".