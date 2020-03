Serafini contro Boban: E vi dico una cosa su Ragnick

06/03/2020 08:26

Si sofferma sul presente e sul futuro del Milan Luca Serafini nel suo editoriale per Milannews. Il giornalista esperto del mondo rossonero scrive tra l'altro: "Nella vicenda Boban, il mio primo sentimento è che in nome della sua sacrosanta e indiscutibile dignità, modi e tempi siano stati clamorosamente, colpevolmente sbagliati. Maggio è tra due mesi, doveva arrivare a fine stagione per andarsene e magari sarebbe riuscito anche a non sbattere la porta: le interviste-verità non si rilasciano in piena stagione, mi dispiace ma è così. Il carattere di Zvone è quello che è, da sempre, ma per una volta credo avrebbe dovuto imporsi autocontrollo per i prossimi due mesi. Due soli mesi... Questo nuovo evento sconcertante rischia di compromettere quel poco che si è faticosamente costruito in questi anni travagliati....Mi risulta che al momento Ragnick (scelta diretta dei Singer che Gazidis ha solo avallato) non sia affatto convinto di una esperienza italiana e che il Fondo Elliott abbia ancora, eccome fiducia - attualmente - in Stefano Pioli. Gazidis, con tutte le colpe e le responsabilità che gli si possono imputare, non è l’uomo nero: esegue...Esiste a mio avviso un solo modo per restituire stabilità e continuità, gli ingredienti essenziali per la crescita: confermare al più presto Paolo Maldini e Stefano Pioli".