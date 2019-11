Sabatini sul Milan: non è allo sbando e vi dico perché

05/11/2019 16:33

In un momento dove tutto sembra girare male per il Milan c'è chi invita a non dare per spacciato il Diavolo, dicendosi convinto che potrà rialzarsi. Si tratta del giornalista Mediaset Sandro Sabatini, che parlando in radio ha espresso parole positive verso la squadra di Pioli.

Intervistato da Radio Sportiva infatti a precisa domanda ha replicato: "Con la Lazio il risultato è maturato perché Duarte ha fatto due errori abbastanza evidenti e Pioli ha sbagliato i cambi, ma la prestazione di 8/11 del Milan non è stata cattiva. Il momento del Milan è tutto nero, la classifica è preoccupantissima alla vigilia della gare con Juventus e Napoli, ma io non ho visto una squadra allo sbando".