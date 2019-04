Pippo Inzaghi: Milan-Lazio? Cuore diviso a metà

13/04/2019 10:21

Quella di stasera sarà per lui una partita molto particolare, col cuore diviso a metà. Perché se da una parte c'è la squadra che ha portato sul tetto del mondo con i suoi gol dall'altra c'è...la famiglia, con sui fratello in panchina. Filippo Inzaghi intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida Champions fra Milan e Lazio: "Tifo? Spero finisca pari e che soprattutto si qualifichino entrambe. I rossoneri lo meritano. Lo merita il mio amico Rino così come la dirigenza con Leo e Paolo, ma soprattutto lo meritano i tifosi. Spero che rivedano una squadra come quella in cui ho giocato io".