Milan, tre idee per sostituire Suso che andrà al Siviglia

26/01/2020 15:03

"Mercato ad incastri per il Milan: priorità esterno offensivo per rimpiazzare Suso vicino al Sevilla. Contatti in corso col Benfica per il prestito con diritto di riscatto di Florentino, ma piacciono sempre gli argentini DePaul (difficile, Udinese chiede tanto) e Zaracho". Niccolò Schira aggiorna via twitter sulle mosse del Milan. In tanti replicano sui social all'esperto di mercato: " Zaracho molto più fattibile visto che costa 20 mln, rientra nella politica societaria ed è anche tecnicamente valido" o anche: " Priorità esterno offensivo ora che si gioca e si ottengono risultati col 4 4 2 direi che è logico.".