Milan, tifosi scatenati contro la decisione Aia

Non si placano le polemiche dopo Milan-Juventus. La semifinale di andata di Coppa Italia continua a far discutere e le scelte di Valeri sono sempre sotto l’obiettivo di media e tifosi. L’episodio che ha fatto più discutere è stato senza dubbio il rigore concesso per il mani di Calabria su un tentativo di rovesciata di Cristiano Ronaldo. Il giocatore del Milan è girato di spalle, ma ha il braccio largo sul quale la palla impatta. Il direttore di gara Valeri ha rivisto le immagini al Var e ha deciso di concedere il tiro dal dischetto scatenando la reazione di giocatori, tecnico e tifosi. E ora arriva anche la visione dell’Aia. La Gazzetta dello Sport rivela infatti che secondo i vertici arbitrali italiani la decisione di Valeri è stata quella corretta. L’episodio di riferimento risale alla gara tra Cagliari e Brescia, quando l’arbitro decise di concedere il rigore per un episodio analogo, una decisione che lo stesso designatore Rizzoli giudico sbagliata. Ma secondo i vertici arbitrali, questa situazione sarebbe diversa perché Calabria sembrerebbe allargare le razzia e le gambe per contrastare il tiro che arriva da dietro aumentando lo spazio del corpo. Una decisione che ha fatto infuriare ancora di più i tifosi rossoneri.