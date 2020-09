Milan, il messaggio di Calabria contro il razzismo

10/09/2020 07:16

Negli ultimi giorni l’Italia è stata scossa dall’omicidio del giovane Willy Monteiro. Un episodio che ha fatto riflettere molto soprattutto sul tema del razzismo che sembra una piaga che nel nostro paese è ancora molto forte e probabilmente anche in aumento. Il mondo del calcio l’ha vissuta in prima persona e anche i calciatori hanno voluto dire la loro in questo momento. Tra questi anche Davide Calabria del Milan che ha deciso di affidare il suo messaggio alla piattaforma Instagram per un segnale contro il razzismo: “E’ passato qualche giorno ma già che è accaduto non deve passare in secondo piano o svanire con il tempo. L’amicizia e il coraggio dimostrato da Willy Monteiro devono essere un esempio per tutti noi. Razzismo e odio sono una piaga della nostra società e per sconfiggerla occorre amore per il prossimo così come lo ha dimostrato questo ragazzo. Lottiamo insieme quotidianamente per ottenere un mondo migliore e combattiamo ogni tipo di ingiustizia. Un forte abbraccio alla famiglia. Riposa in pace Willy”.