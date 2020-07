Milan, finalmente i fatti: Scatta rinnovo pesante

01/07/2020 15:11

Per ora è solo di due mesi ma la speranza è che si possa estendere ancora a lungo, per la prossima stagione ed oltre. Da quando ha affiancato Romagnoli nella difesa del Milan si può ben dire che abbia vinto la sua scommessa. Simon Kjaer. Il difensore danese, arrivato in prestito dal Siviglia dopo l'esperienza all'Atalanta nella prima parte di stagione, è diventato un punto fermo per Pioli. Ieri scadeva il suo contratto ma i tifosi possono stare tranquilli: è stato rinnovato per due mesi l'accordo di prestito. "Kjaer vede il suo futuro al Milan - ha ammesso l'agente Mikkel Beck in esclusiva a SportMediaset.it - e la situazione coronavirus non ha cambiato la sua prospettiva. Sta facendo un lavoro fantastico in rossonero con ottime prestazioni e buoni risultati. La squadra è migliorata da quando è arrivato a gennaio e il modo in cui lo hanno accolto i tifosi è stato straordinario". Per confermarlo nella prossima stagione la società rossonera dovrà pagare il riscatto di 3,5 milioni di euro al Siviglia. "E' una cosa speciale, mai fatta prima, ma tutto il mondo del calcio sta vivendo una situazione completamente nuova a causa del coronavirus. Il mercato sarà completamente diverso in questa estate, con accordi che dovranno essere modificati. Si dovrà tutti essere molto flessibili per aiutare il calcio a superare questa crisi globale".