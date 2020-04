Milan, Collovati: “L’ex Inter è un’opportunità di mercato”

17/04/2020 14:55

Maurito Icardi al Milan? Per Fulvio Collavati non si tratta di calciomercato. I rossoneri a fine stagione dovranno molto probabilmente fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e stanno cominciando a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante in grado di sopportare il peso dell’attacco. Tra i nomi monitorati c’è sicuramente quello di Arek Milik del Napoli, ma nelle ultime ore si è fatto strada anche il nome di Mauro Icardi: “Penso che sia una trattativa di mercato possibile - dice Collovati a Sportmediaset - non credo che sia fantamercato. L’unica cosa che mi fa un po’ riflettere è il fatto che il calcio sta passando un periodo di carestia e che in ragione di questo debba ridimensionarsi. Il mondo del pallone non può più permettersi cifre folli, mi auguro che sia un mercato fatto di scambi e di opportunità, e quella di Icardi potrebbe essere un’opportunità per il Milan”.