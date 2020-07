Lazio-Milan, Pioli avverte: “Ora arriva il difficile”

03/07/2020 14:53

Dopo il pareggio rocambolesco in casa della Spal, il Milan è chiamato ad una prestazione di livello se vuole riprendere il suo cammino verso l’Europa. La squadra di Pioli stasera affronta la Lazio all’Olimpico in una gara che si preannuncia dalle forti emozioni.

Pioli: “Ora arriva il difficile”

A presentare la sfida dell’Olimpico ci pensa il tecnico rossonero Stefano Pioli: “Attaccare fa parte del nostro Dna, analizzo le occasioni create e i tiri fatti. La squadra ha un gioco che viole comandare la partite e avere occasioni. A Ferrare ne abbiamo avute tante e dovevamo segnare di più. Ora arrivano le partite difficili contro avversari molto forti e servirà il massimo cinismo. Domani contro la Lazio dovremo avere questo atteggiamento perché ci troviamo di fronte un avversario di grande qualità. Anche senza Caicedo e Immobile sono un team che sa come schierarsi e lo dimostrano gli ultimi risultati che hanno ottenuto”.

Spazio a Ibrahimovic

Per la sfida dell’Olimpico, Pioli potrebbe puntare tutto su Zlatan Ibrahimovic tornato in campo a Ferrara: “Non so quanti minuti abbia nelle gambe e credo che in questo momento non lo sappia nemmeno lui. La sua condizione crescerà con il corso delle partite ma tornare in campo è stata una cosa positiva, e ora spero di potergli aumentare il tempo di impiego”.