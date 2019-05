Tare spegne le voci su Inzaghi: rimane alla Lazio

26/05/2019 17:46

Qest'anno è riuscito a portare un trofeo in casa Lazio, ovvero la Coppa Italia vinta in finale contro l'Atalanta. Non sorprende dunque che uno degli allenatori più gettonati per le panchine dei grandi club sia Simone Inzaghi. Il suo nome è stato accostato con insistenza alla Juventus e al Milan, ma parlando alla stampa in occasione del match contro il Torino (perso 3-1 dai capitolini il direttore sportivo Ighli Tare ha parlato così di Inzaghi: "Gli incontri sono stati fatti per capire tante cose, Simone Inzaghi ha ancora un anno di contratto con noi. Tutta questa tensione che si sta creando è esagerata, resterà alla Lazio. Non ci sono dubbi".