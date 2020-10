Lazio in emergenza, Inzaghi: “Ho la massima fiducia”

27/10/2020 19:53

La Lazio si prepara ad affrontare la sfida con il Bruges nella seconda giornata di Champions League ma dovrà fare a meno di moltissimi giocatori. Simone Inzaghi, infatti, non potrà fare affidamento su Immobile, Luis Alberto, Strakosha, Andreas Pereira, Lucas Leiva, Lazzari, Cataldi, Luis Felipe, Armini, Djavan Anderson e Escalante: “Abbiamo tanti giocatori che sono rimasti a Roma. Qui siamo solo in 16 e prima della gara ci sarà un comunicato della società relativo alla situazione Covid. Di sicuro non ce lo aspettavamo, eravamo partiti bene con il Dortmund e volevamo essere al completo anche per la sfida di domani. Ma sono problemi che hanno tutti. Domani chi scenderà in campo darà il 120%. Ci troveremo di fronte una squadra competitiva che vuole fare bene. Sappiamo di essere in emergenza ma ho grande fiducia nei ragazzi che scenderanno in campo. Il Bruges ha giocatori importanti, il loro centrocampo è reparto da tenere d’occhio e corrono tanto. Ora stiamo valutando se c’è la possibilità di qualche altro giocatore che può arrivare da Roma, dopo che saranno ultimati i tamponi”.