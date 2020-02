Veltroni trova il difetto della Juve: Ecco l'errore

12/02/2020 08:53

"Penso che a gennaio, viste le condizioni di Khedira e la partenza non necessaria di Can, la Juventus avrebbe dovuto rafforzare il suo organico.". E' il pensiero di Walter Veltroni. L'ex segretario del Pd scrive sulla Gazzetta: "Risalendo indietro nel tempo troviamo la Juve di Conte e Allegri con Vidal, Pogba, Pirlo e non a caso i migliori allenatori del mondo sono ex centrocampisti. La Gazzetta ha dimostrato, dati alla mano, il gap che quest’anno esiste, ad esempio, tra il centrocampo della Juve e quello di altre squadre europee. Da quel reparto ai bianconeri sono arrivati solo quattro gol, contro i dodici del Barcellona, i 14 dell’Inter, i 19 del City. Sono stati i campioni, Ronaldo e Dybala, a mascherare fin qui questa difficoltà. E potranno continuare a farlo, magari fino alla conquista dell’agognata Champions. Ma non c’è dubbio che la differenza emersa in questo 2020 tra la Juve e le altre sia riconducibile alla difficoltà di quel reparto. È lì che l’Inter si è rafforzata di più nel mercato estivo e in quello invernale: Barella, Sensi, Eriksen più Moses e Young, i due esterni provenienti dalla Premier. Che si sono aggiunti a Brozovic e Vecino. La Lazio, che non ha le coppe, ha un giocatore geniale e sottovalutato come Leiva, Milinkovic Savic e il talento infinito di Luis Alberto. Penso che a gennaio, viste le condizioni di Khedira e la partenza non necessaria di Can, la Juventus avrebbe dovuto rafforzare il suo organico. Il calcio è talento e ragione. Non solo l’uno, non solo l’altro. Ma è a centrocampo che tutto si compone, assume un senso, diventa un’idea e un gioco riconoscibili. Il centrocampo è come le fondamenta di un palazzo. Dalla sua solidità dipende la tenuta dell’edificio intero.”.