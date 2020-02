Tacchinardi: Non basta musichetta Champions, va tagliata qualche testa

27/02/2020 11:45

"Non sono stupito da questa Juventus, da un paio di mesi non la vedevo cattiva, determinata e con un'identità precisa. Non è che poi senti la musichetta della Champions, fai un clic e tutto va per il verso giusto...". Alessio Tacchinardi è sarcastico nel commentare il momento dei bianconeri. L'ex centrocampista juventino parla a Radio sportiva e dice: " Sono preoccupato perché non vedo un'identità di squadra. Prima della Supercoppa contro la Lazio qualcosa faceva, dopo c'è stata un'involuzione paurosa. Rabiot in questo momento è impresentabile. Per far giocare la squadra in modo più bellino si è persa l'identità storica della Juve. Sarri, che è il capo della banda, deve riuscire a tirare fuori qualcosa di diverso da questa squadra, anche a costo di tagliare qualche testa. Lo vorrei vedere con gli occhi della tigre che aveva a Napoli, sembra quasi che non senta sua la squadra. Però non rinnego la scelta, anche io lo avrei preso la scorsa estate. Per ora non è successo niente di grave, ma se la Juventus uscisse con il Lione sarebbe una tragedia sportiva".