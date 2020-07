Sconcerti boccia la Juventus: “Ha una squadra sbagliata”

14/07/2020 13:52

Mario Sconcerti boccia la Juventus. Il giornalista continua a criticare la gestione Sarri e anche le scelte della società. Nel corso di un’intervista con Calciomercato.com, Sconcerti ha affrontato diversi argomenti tra cui la soluzione della Vecchia Signora: “La Juventus sta dando forma a un giudizio finale, che per me in campionato non è sufficiente. Lo scudetto? Ci sono riusciti prima di Sarri, anche Conte e Allegri. Non è per questo che è stato preso. Io credo che la Juve ha costruito una squadra sbagliata. La verità di quest’anno è un’altra e che questo è un campionato di splendide perdenti. Non c’era e non c’è una sola squadra che potesse vincere il campionato, non la Lazio di Inzaghi e non certamente l’Inter di Conte”.

Fallo di mano, troppi rigori

Anche Sconcerti affronta l’argomento del giorno, quello dei tantissimi rigori concessi per fallo di mano: “La cosa tremenda di questa situazione è che l’arbitro non ha torto. Si limita ad applicare le regolare che la categoria gli ha messo in mano annullando di fatto se stessa. E’ una regola che non è calcio, non c’entra niente col calcio”.