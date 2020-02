Sabatini: Alla Juve manca un po' Marotta e tanto un'altra figura

10/02/2020 10:42

"Marotta che manca alla Juve? E' un bell'equilibratore, un uomo di grande esperienza. Quindi sì, ma non credo sia la cosa più importante che manca rispetto al passato". Per Sandro Sabatini la vera lacuna dei campioni d'Italia è un'altra. Il giornalista di Mediaset parla a Radio sportiva e dice: "Allegri è stato sottovalutato, ha valorizzato in maniera strategica le risorse umane che aveva a disposizione. Se ci fosse stato lui a Verona avrebbe nascosto la palla sullo 0-1 e l'avrebbe reso solo a fine gara. Per me ancora nessuno ha messo le mani sullo scudetto. L'Inter ha davanti a sé due partite su tre fondamentali contro Lazio e Juve e entrambe in trasferta".