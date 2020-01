Pizzul spiega perché la Juve di Sarri non è bella come quel Napoli

23/01/2020 13:53

"Sarri alla Juventus ha dimostrato che non ci si può affezionare ad alcuni sistemi di gioco prestabiliti. A Napoli, Maurizio Sarri ha trovato degli uomini adatti a un certo modo di giocare. La Juventus sta facendo bene, i risultati sono dalla sua parte, ma il calcio dei bianconeri non è così fluido come lo era in Campania. Le caratteristiche dei calciatori sono diverse". Bruno Pizzul spiega così la differenza di "bellezza" tra quel Napoli e questa Juve. A Radio Kiss Kiss l'ex telecronista aggiunge: "Il vero problema del Napoli, in questo momento, a mio avviso, sta nelle condizioni non perfette di alcuni importanti calciatori. Mi risulta che i vari Allan e Koulibaly non siano ancora pronti. Si tratta di giocatori fondamentali per la compagine allenata da mister Gennaro Gattuso. La vittoria contro la Lazio può dare nuova linfa agli azzurri".