Pavan attacca i napoletani prima della gara con la Juve

26/01/2020 08:51

Parla di ingratitutine Massimo Pavan nel commentare l'atteggiamento dei tifosi del Napoli nei confronti di Sarri. Nel suo editoriale su Tuttojuve il giornalista scrive: "Sarà un vero e proprio attacco alla Juve, il Napoli cerca di salvare il campionato, almeno il suo con una vittoria prestigiosa, spinta dall'ingraditudine del suo pubblico che probabilmente ci sarà verso l'unico allenatore che ha dato qualche soddisfazione recente ai partenopei, quel Maurizio Sarri, che ha portato il Napoli vicinissimo allo scudetto. Fischi per Sarri, forse, come erano stati fischi per Gonzalo Higuain, il miglior bomber partenopeo dell'era recente che venne sommerso dai fischi al suo ritorno al San Paolo...Considerando il clima ostile che ci sarà contro la Juventus, la partita di stasera è un vero e proprio tranello per i bianconeri che dovranno cercare di non perdere punti, l'Inter e la Lazio non sono lontane e soprattutto i nerazzurri hanno un turno semplice semplice".