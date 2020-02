Padovan demolisce tutti: Sarri, Lione, Garcia e Ronaldo

27/02/2020 10:17

Commento acido da parte di Giancarlo Padovan dopo il ko della Juve a Lione. Questi i passaggi principali del pensiero della storica firma del Corriere per calciomercato.com: "Perdendo a Lione (1-0), nell’ottavo di finale più facile dell’intera competizione, la Juve sta gettando solide basi per erigere il nulla cui sembra ineluttabilmente destinata. Giocando così, o anche peggio, beccherà di sicuro anche contro l’Inter domenica sera, si farà scavalcare dalla Lazio e saluterà con largo anticipo lo scudetto. A quel punto le resterà la gara di ritorno di Coppa Italia contro il Milan (impegnandosi può buttare anche quella) e il 17 marzo avrà l’ultima occasione ancora con il Lione. L’avversario è ridicolo - per di più guidato da un allenatore come Rudi Garcia che in carriera non ha mai vinto niente, ma illuso tanto e soltanto - e tuttavia questa compagnia di simulatori, commedianti e perditempo, allo Stadium di Torino, magari ancora chiuso per coronavirus, arriveranno per fare le barricate e cercando la protezione di un arbitro complice come è stato lo svergognato spagnolo Gil Manzano...

La Juve, però, non ha perso per questo. Ha perso perché è una squadra fatta di piccoli giocatori, esaltati solo da una cornice compiacente e complice, con un allenatore (Maurizio Sarri) ancora (o forse del tutto) inadeguato alla necessità del calcio europeo. Nonostante tutto sono (e resto) un sarriano convinto, ma non ammettere che questa Juve è la peggiore espressione del suo allenatore sarebbe da disonesti.



Sarri ha poco da biascicare nella sua smozzicata lingua toscana: se lui ha perso solo una volta dopo ventidue partite consecutive in Europa (tra Napoli, Chelsea e Juventus) gli è riuscito di farlo contro un avversario che mai aveva battuto la Juve.



Si è visto a sprazzi anche Ronaldo. Non indovina una punizione da due anni, si incarta sulla palla, sparisce (ieri è stato così) quando la partita sale di tono. E’ vero che tante volte risolve problemi, ma altre volte è uno qualsiasi. Non basta mettere qualche buon cross in mezzo o intestardirsi in tiri da posizione centrale. Il fuoriclasse è altro e decide le partite dure e sporche".