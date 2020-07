La Russa ancora contro la Juve: “Scudetto? Ecco di chi è il merito”

28/07/2020 08:12

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, non è esattamente entusiasta della vittoria in campionato della Juventus. Nel corso di una intervista con la AdnKronos, il politico ha provato ancora una volta a sminuire il successo conquistato dalla squadra di Maurizio Sarri: “Per far vincere una Juve così scassata ci vuole un concorso di colpa di Inter, Lazio e Napoli. Ha vinto la Juve, viva la Juve, ma era una storia già scritta: chi poteva impensierirla dopo il lockdown ha finito per reagire peggio della Juve, che di fatto non ha avuto concorrenti. E poi per la Juve, anche quando non ne ha bisogno, si scatena subito l’aiutino. L’unico momento in cui è stata in pericolo la sicura vittoria della Juve, almeno in via del tutto teorica, è stato con l’Inter che si sarebbe portata a 3 punti in caso di vittoria, cioè due domeniche fa: subito un gol inesistente contro l’Inter è stato convalidato. Ho scritto che peggio della Juve, ci sono gli arbitri juventini, anche perché in questo campionato la Juve non ha proprio avuto bisogno di aiuto. La Juve poi è abituata a giocare con un pubblico tiepido, Inter e Lazio hanno bisogno della spinta del loro pubblico, sono abituate a vincere come la Juve”.