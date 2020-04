Juventus-Lione, un medico francese attacca la Uefa

03/04/2020 13:07

Il calcio come veicolo di diffusione del coronavirus. Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità che la gara Atalanta-Valencia sia stata uno dei motivi del contagio, un moltiplicatore. Ma stando all’accusa di un medico francese anche la Juventus sarebbe stata colpevole con la trasferta a Lione per la Champions League: “Quella partita non andava giocata - ha detto Marcel Garrigou-Grandchamp a L’Equipe - ha portato a Lione tifosi da tutta Italia, non solo dal Piemonte che per le autorità non rappresentava un territorio a rischio”. Un attacco che però è stato smentito dallo stesso giornale che ha rivelato come in realtà nella zona di Lione non ci sia stato un picco dei contagi nei giorni successivi al 26 febbraio. Mentre a pesare sulla diffusione del virus a Parigi ci potrebbe essere stata PSG-Borussia Dortmund, con tantissimi ultras ammassati fuori allo stadio.