Juventus, le parole di Dybala non rassicurano

25/01/2020 10:28

Non è un segreto che la Juventus e Dybala siano arrivati a un punto “di rottura” nel corso del mercato estivo. A rivelare maggiori particolare su questa situazione è lo stesso attaccante argentino nel corso di un’intervista al Guardian nel quale rivela di essere stato vicino al Manchester United in un affare che avrebbe dovuto portare Lukaku in bianconero. Ma ora quell’esperienza è alle spalle e Dybala guarda al futuro. “Mi rimangono due anni di contratto. Non è un periodo breve ma non è nemmeno lungo. Vedremo quali sono i piani della Juventus, se pensano che potrei partire nel prossimo mercato o se vogliono che io rimanga. Questa è una decisione che deve prendere la società. E’ difficile saperlo perché in questo mondo le cose cambiano in un secondo. Ma io sono qui, in una società che mi ha trattato bene, sono felice e a mio agio. L’arrivo di Sarri ha aiutato, ha voluto che restassi, il che mi ha dato forza quando non sapevamo cosa sarebbe successo. Sapevo che poteva insegnarmi, aiutarmi a tirare fuori il meglio di me. La sua idea di calcio aiuta molto i giocatori”.