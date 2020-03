Juventus, Balotelli e le polemiche: “Pensate alle cose serie”

13/03/2020 13:16

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Mario Balotelli torna alla carica e difende la sua posizione. Il giocatore è tornato sulle parole che hanno fatto infuriare i tifosi della Juventus: “Qualcuno si è offeso? - ha scritto su Instagram - Pensate alle cose serie e alla situazioni quotidiane che stiamo passando. Ma dove sta sfottò alla Juve? Non ho detto che dovevano far vincere la Juve ma recuperare (siccome ha una partita in meno della Lazio). Concentratevi nello stare a casa e contribuire a scacciare il virus invece di cercare di infangare sempre il mio nome, una diretta di 30 minuti si trasforma in un’infamia senza motivo”. Ma anche il lievissimo passo indietro è servito per placare rabbia social con moltissimi tifosi della Juventus che hanno continuato a prendere di mira l’attaccante del Brescia.