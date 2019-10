Juventus, a rischio rinvio la gara di Genova

11/10/2019 12:37

Con ogni probabilità la Supercoppa Italiana, che vedrà affrontarsi la Juventus campione d'Italia e la Lazio vincitrice della Coppa Italia, si disputerà a dicembre in Arabia Saudita nel weekend tra il 20 e il 22 dicembre. Ma che conseguenze avrebbe questa scelta sul campionato di Serie A?

Sampdoria-Juventus e Lazio-Verona, match della 17 esima giornata di campionato, potrebbero subire un rinvio. La Lega Calcio non ha ancora preso una decisione ufficiale per quanto riguarda la Supercoppa, ma oramai sembra assai probabile che le due partite delle squadre impegnate in Medio Oriente potrebbero essere spostare a gennaio.