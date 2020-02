Juve, da Tassi una nuova bordata a Sarri

20/02/2020 14:47

La vittoria ai danni del Brescia non ha di certo riportato serenità e ottimismo in casa Juventus. Con una Lazio più arrembante che mai, i bianconeri devono guardarsi le spalle e per la prima volta dopo anni vedono seriamente messo in discussione il primo posto in classifica. Un nuovo attacco alla leadership di Sarri e al suo lavoro arriva da QS e dal giornalista Giuseppe Tassi: “Da otto campionati è la prima volta che la Juve si sente seriamente minacciata. Ma la strisciante sfiducia in Sarri riguarda soprattutto l’annunciato calcio champagne, mai visto su questi schermi, nonostante l’altissima qualità della rosa juventina. Smoking Maurizio si è aggrovigliato nei moduli senza mai trovare gli equilibri giusto e un calcio capace di ammaliare i tifosi. Per questo ha deciso di tornare all’antico, al Sarri integralista del 4-3-3. Ma la tattica non è la chiave di volta se manca la sostanza umana. Quella la porteranno Chiellini e Khedira”.