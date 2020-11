Juve, Cobolli Gigli: “Vedo troppo accanimento nei suoi confronti”

18/11/2020 20:36

L’ex presidente dalla Juve, Giovanni Cobolli Gigli, torna a parlare della formazione bianconera a partire da Pirlo e dai risultati che la squadra sta conquistando in questo inizio di campionato.

Accanimento preventivo

Cobolli Gigli parla di accanimento preventivo quando si tratta di giudicare i risultati della Vecchia Signora tenendo in considerazione il fatto che c’è un allenatore alle prime esperienze ma i bianconeri sono comunque sembrati in crescita nelle ultime uscite ed anche contro la Lazio, eccezion fatta per il gol subito allo scadere, hanno fatto vedere ottime cose.

Dybala, attacchi ingiusti

Dopo la sfida con la Lazio, Paulo Dybala ha subito molte critiche per l’errore che è costato alla Juve la vittoria. Non la pensa allo stesso modo l’ex presidente che invece parla di colpe collettive, e di critiche eccessive al giocatore anche in considerazione di quanto mostrato nella scorsa stagione sotto la gestione Sarri. E sempre sull’argentino è calda la questione rinnovo in un momento come dice lo stesso Cobolli Gigli in cui la situazione economica è difficile per tutti con l’argentino che rappresenta uno dei migliori asset da spendere sul mercato.