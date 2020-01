Discreti spiega perché Sarri rischia di lasciare la Juve

27/01/2020 11:40

Dura analisi da parte di Stefano Discreti sul momento della Juve. Il giornalista esperto del mondo bianconero scrive nel suo editoriale su Sportmediaset: "Sono passati 7 mesi dal giorno in cui la Juventus ufficializzò (un po’ a sorpresa) il nome di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della squadra. La rivoluzione tanto invocata...dopo il brusco allontanamento di Allegri ancora però non si è ultimata del tutto... sarà dura se non quasi impossibile che si possa compiere entro la fine di questa stagione... Le due sconfitte contro la Lazio prima della sosta Natalizia avevano lasciato decisamente il segno nell’ambiente, ed era fondamentale ripartire subito nel nuovo anno sia in campionato che in Coppa Italia...La doppia vittoria schiacciante contro Udinese e Roma ha iniettato morale all’interno ed intorno la rosa allontanando (almeno temporaneamente) il fantasma delle vedove di Allegri, già pronte in caso contrario ad avviare una “crisi di governo” perché, se Sarri, dopo aver perso la Supercoppa Italiana (primo vero obiettivo della stagione) fosse stato buttato fuori anche dal secondo obiettivo stagionale (la Coppa Italia) sicuramente si sarebbe attirato una dose di contestazioni e critiche importanti (non osiamo immaginare quante poi dopo anche la sconfitta contro il Napoli…) che non avrebbero fatto bene né alla squadra né a lui, soprattutto adesso che si sta per entrare nella fase cruciale della stagione in Campionato e Champions League...Nel calcio come nella vita non si può sempre vincere, vero ma presentarsi come dopo-Allegri collezionando “zero titoli” da qui a fine campionato sarebbe devastante in negativo, anticipando quasi sicuramente la chiusura del rapporto lavorativo senza concedere la possibilità all’ex tecnico del Chelsea di completare la “rivoluzione”.

Per questo il 2020 sarà l’anno decisivo per Sarri... se il Mister vuole continuare a sognare il cambiamento e percorrerlo #finoallafine partite a vuoto come quella contro il Napoli non devono capitare più. Sarri avvisato, mezzo salvato.