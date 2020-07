De Agostini gioca in difesa: “Juve, non serve cambiare”

21/07/2020 15:48

Sarri sì-Sarri no? Il referendum continua ad essere particolarmente gettonato tra i tifosi della Juventus. Non in società visto che prima del match con la Lazio, è stato proprio Fabio Paratici a rivelare che i bianconeri continueranno con il toscano anche nella prossima stagione. La vittoria del nono scudetto è ormai ad un passo, ma ci sono ancora molti tifosi insoddisfatti del cammino dei bianconeri sia in campionato che in Champions, che rappresenta probabilmente la vera prova del nove per il tecnico. L’ex difensore bianconero Luigi De Agostini sulle frequenze di Radio Sportiva decide di mettersi sulla difensiva: “Dopo alcune prestazioni altalenanti, contro la Lazio contava il risultato per porre le basi del nono scudetto consecutivo. Le altre squadre, tra cui la stessa Lazio, non hanno saputo sfruttare di alcuni cali della Juve in campionato. Sarri?^ Sotto l’aspetto dei risultati non possiamo dire nulla anche se i troppi gol subiti hanno inciso sul suo giudizio. La società fa bene a confermarlo perché cambiare continuamente non porta a nessun giovamento. La sfida con il Lione sarà molto strana perché la Juventus non sa a cosa va incontro, ma la Champions da sempre degli stimoli particolari”.