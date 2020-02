Chirico non si sente più invincibile: Può arrivare conto salato

01/02/2020 08:35

Il mercato invernale ha scalfito parecchie certezze in Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, ora ha paura e scrive: "Conte ordina, e l’Inter compra. Sarri tace, e la Juve si limita a fare qualche uscita, con Paratici convinto nel sostenere che la rosa sia già competitiva così. E giustamente, all’Inter ci credono. E a trasmetterle questa convinzione è proprio la Juventus.



Con l’Inter quindi a -3 e la Lazio, potenzialmente (se batterà il Verona nel recupero) a -2, la corsa allo scudetto è apertissima. Grazie appunto ad una Juventus che non decolla, per tanti motivi: gioca spesso male, segna poco nonostante quel popò di attacco, prende puntualmente gol in ogni partita. A soffrirne è proprio il reparto nevralgico della squadra, dove giocano spesso sempre gli stessi, e il rendimento lascia spesso a desiderare.



Vero che Emre Can ormai non veniva quasi più utilizzato, ma con la sua partenza il centrocampo dispone numericamente di un uomo in meno. Per colmarlo, Paratici e Sarri hanno sopperito con Bernardeschi, trasformato ora in mezzala, ma bisognerà ancora capire se il giocatore riuscirà ad adattarsi a questo ruolo, dopo il flop come trequartista. Si va per tentativi, mentre gli avversari acquistano rinforzi specifici nei singoli ruoli e la stagione entra nel vivo.



L’impressione, già emersa in estate, è che alla Juve – aldilà delle dichiarazioni di facciata – il mercato lo si faccia mescolando esigenze di bilancio con necessità tecniche..Le lacune – in difesa e a centrocampo – sono evidenti, e non penso che lui e Nedved non le vedano.

Se Sarri non si fossilizza sulle sue teorie e riesce a far esprimere la squadra al meglio, il gap con l’Inter resterà immutato. Nel caso qualcosa dovesse però andare storto, Conte potrebbe approfittarne e annullarlo. E chi comanda alla Continassa potrebbe poi presentare il conto a Paratici e Nedved".