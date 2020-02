Chirico: C'erano 3 rigori per la Juve e 2 espulsioni al Milan

14/02/2020 17:05

Non ci sta a sentir parlare di favoritismi arbitrali pro-Juve Marcello Chirico. Il giornalista su Il Bianconero.com replica: "Ormai attaccare la Juventus, mettere in dubbio qualsiasi decisione arbitrale che la riguarda, è consentito. Tanto, se lo fai, sei sicuro non ti succeda nulla. Anzi, qualcuno si accoda (ancora Commisso), qualcun’ altro ti applaude e tutti possono ricominciare col tormentone “ la Juve ruba”. Col placet della Federazione Giuoco Calcio. Voglio essere chiaro: pure stavolta al Meazza, la Juventus è stata protagonista di una prestazione deludente e insufficiente ma scendiamo nel dettaglio di tutti gli episodi, e non solo quello finale pro-Juve,.

Cominciando dalla distribuzione dei cartellini, ovvero i 5 gialli più un rosso per i milanisti, contro un ‘unica ammonizione per gli juventini. Il Milan ha commesso 16 falli, la Juve 14. La sproporzione è netta, ma a fare la differenza è stata la gravità degli interventi... Ibra, con la manata in faccia a De Ligt, ha pure rischiato di finire in anticipo la partita. Lo spagnolo di falli duri ne ha commessi due, ed è stato infatti espulso per somma di ammonizioni.



Ad aver scampato il rosso è stato pure Kessie, protagonista nel 1° tempo di una proditoria gomitata assestata in un occhio a Cuadrado...Se Valeri fosse stato ancora più severo – ed invece ha lasciato correre su molti altri interventi – avrebbe potuto far giocare il Milan in inferiorità numerica per l’intera ripresa, non solo gli ultimi 26 minuti finali della gara (recupero compreso). Discorso rigori. A fine partita ci si è concentrati prevalentemente su quello che ha permesso alla Juve di pareggiare la partita, tralasciando gli altri 2 possibili penalty a favore dei bianconeri non fischiati da Valeri e nemmeno attenzionati dal VAR: una spinta da dietro su Ramsey, un’altra gomitata in faccia al povero Cuadrado, ieri usato come punchingball dai milanisti. Entrambi in piena area, e nessuno dei 2 preso in considerazione nei commenti post partita.



Però sul mani , altrettanto netto, di Calabria si è scatenata la bagarre...Concludendo: c’erano tre rigori per la Juventus, e n’è stato fischiato uno solo. Ci sarebbero potute stare anche altre 2 espulsioni per i giocatori del Milan, e invece ce n’è stata una sola. Però la Juve ha rubato pure stavolta.