Chiellini elogia un interista: “E’ nella posizione perfetta”

14/10/2020 13:53

Giorgio Chiellini fa i complimenti agli avversari, quelli che si troverà di fronte questa sera nella sfida con l’Olanda, ma anche quelli che avrà come rivali in campionato. Nel corso di un’intervista con la televisione olandese Nos, il difensore della Juventus ha parlato dei suoi colleghi De Ligt e De Vrij, a partire dal compagno di squadra: “Matthijs sta recuperando bene. Penso che in meno di un mese potrà tornare a giocare. Potrebbe diventare il migliore difensore del mondo nei prossimi anni. Ha solo vent’anni ma gioca con la maturità di uno di 30. E’ anche molto forte tecnicamente, ma non sto parlando di cose segrete. Spero di giocare con lui al più presto”.

E complimenti arrivano anche per l’avverso dell'Inter De Vrij: “E’ cresciuto incredibilmente nel corso di questi anni. E’ arrivato alla Lazio anni fa e l’anno scorso ha avuto una stagione top all’Inter. Con Conte si trova nella sua posizione perfetta e ha anche l’età perfetta per un difensore tra i 28 e i 32 anni. Penso che sia il periodo migliore per un difensore. La nazionale olandese ha dei difensori fantastici, non sarà facile fare gol”.