Birindelli: Juve, hai capito che hai un grande dirigente in casa?

30/03/2020 15:14

"C'è sempre qualcuno fuori che va fuori dal seminario, non è questo il momento di fare polemiche. Gli organi competenti stanno cercando di fare il possibile". Alessandro Birindelli replica così a Diaconale e all'ambiente Lazio che continuano ad avanzare dubbi e veleni sulla scelta di non riprendere a giocare. L'ex terzino della Juventus parla a Radio sportiva e dice: " E' un momento storico di difficoltà non solo a livello nazionale ma anche mondiale. Ci vuole pazienza perché sappiamo benissimo che non sarà facile. Dobbiamo stringerci tutti insieme e lottare senza perderci d'animo. Sinceramente in questo momento faccio un po' di fatica a pensare ad una ripresa del calcio o allo sport in generale. E' necessario dare la priorità ad altre cose. Dobbiamo venirci incontro come ha fatto la Juve, parlo di altre società, tv e sponsor. Credo che ci sarà un ridimensionamento, almeno per i primi due anni. Serve uno sforzo da parte di tutti per rapportarci a questo periodo storico. Bisognerà ripartire con coraggio ma senza dimenticarci della tragedia". Poi un elogio a Chiellini: " Ho un rapporto bellissimo con lui, conosco il suo spessore di persona. E' un ragazzo intelligente e quadrato, credo che la Juve non si lascerà sfuggire l'occasione di farlo diventare dirigente".