Barbano attacca la Juventus: “Che brutta figura”

20/03/2020 10:33

Il caso Higuain ha creato un po’ di scompiglio nel mondo del calcio. Il giocatore argentino, infatti, ha deciso di lasciare l’Italia per tornare in Argentina con l’autorizzazione della Juventus. Una scelta che ora il giornalista del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano critica aspramente: “Ma che brutta figura, Higuain e compagni, questa fuga nel cuore della natte con un aereo privato e un tampone sanitario, negato a qualunque cittadino che non fosse un calciatore famoso. Perché chi è stato a contatto con un contagiato deve aspettare due settimane prima di poter uscire dall’isolamento. Che brutta figura Juve, nei giorni in cui il governo avvisa gli italiani che chiunque abbandoni il suo domicilio senza gravi e comprovati motivi commette un reato. Per cavarsi d’imbarazzo la società bianconera fa sapere di non aver organizzato la partenza, ma di essere stata solo informata della volontà dei calciatori di voler abbandonare quello che viene definito un isolamento volontario”.