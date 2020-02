Altafini stronca Sarri e Agnelli poi indica la favorita per il titolo

28/02/2020 10:55

"Mi angoscia sentir dire che i giocatori non hanno assimilato gli schemi dell'allenatore, è una cavolata. Un giocatore diventa forte quando gioca nella sua posizione, deve essere libero di esprimere i suo estro". Josè Altafini non fa sconti a Sarri. L'ex bomber italobrasiliano parla a Radio sportiva e dice: " Vedo tanto nervosismo ma la squadra è prima in classifica ed è ancora in gioca in Champions, non dimentichiamoci della rimonta dell'anno scorso contro il Bilbao. Le parole di Bonucci? Magari un po' di nervosismo c'è ma dire certe cose non è compito suo. Le devono dire i dirigenti". Agnelli invece ha detto altro: "Parlare di Guardiola a campionato in corso, con la squadra in corsa per più obiettivi, è un errore grandissimo. Dire quello che ha detto Agnelli è sintomo di poca esperienza, avrebbe dovuto proteggere Sarri". Per Altafini non è la Juve la favorita per lo scudetto: "Dico la Lazio, è la squadra tra quelle di testa che gioca meglio. E' tranquilla, non c'è nervosismo. L'Inter poi è una squadra straordinaria se guardiamo ai giocatori. Hanno fame di vincere, come la Lazio. La Juve non dico che sia sazia, però...".