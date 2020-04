Vieri-Ronaldo, siparietto su Instagram tra nostalgia e ricordi

09/04/2020 10:41

“Io sono andato all’Inter perché c’era Ronie”; “Ma io e Bobo abbiamo giocato troppo poco insieme, solo 11 partite, ca…”. Vieri e Ronaldo, quello brasiliano, il fenomeno nerazzurro, si sono ritrovati in un simpatico siparietto su Instagram. L'ex azzurro dice “Sapevo che Lippi stava andando all’Inter, un giorno mi chiama e mi chiede: “Tu che fai?”. Io gli rispondo: “Se c’è da giocare col brasiliano, io vengo". "Avevo una voglia di giocare insieme a te…”, ricorda il brasiliano. Poi l’infortunio: “E’ stato un periodo bruttissimo, una sofferenza. Non avevo l’esperienza per affrontare quella situazione. Non era una distorsione o un infortunio muscolare: mi è capitata una tendinite... Però ho visto tantissime cose belle di Vieri ovunque. All’Inter, all’Atletico Madrid, alla Lazio. Hai fatto quasi 300 reti…”Inevitabile ricordare il 5 maggio. Lo scudetto perso all’Olimpico, contro la Lazio: “Doveva essere così, forse era destino”, sospira Ronie. “Una bella batosta. Ti eri ripreso bene, perdiamo lo scudetto, tu vai al Real e finisce tutto quanto”, ribatte Vieri. “Moratti ha preferito Cuper”, la chiosa del brasiliano.