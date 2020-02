Padovan si sbilancia su come finirà Lazio-Inter

16/02/2020 10:44

Come finirà il big-match Lazio-Inter di stasera? Giancarlo Padovan dice la sua su calciomercato.com. Questi i passaggi principali: "La Lazio può vincerla se l’Inter le lascerà campo. L’Inter, al contrario, oltre ad un gioco aggressivo, può contare sui calci da fermo.



Personalmente credo che, comunque vada, lo scudetto sarà una lotta a tre e la Lazio è la squadra che meno ha da perdere.

Tuttavia l’Inter, al momento, si fa preferire per la vastità della rosa e per le soluzioni che Conte può effettuare in corsa.



L’Inter, come tutte le grandi squadre, non sbaglia mai due partite consecutive (con il Napoli mercoledì ha perso), la Lazio ha imparato l’arte dell’attesa: in casa è implacabile e, se non riesce a vincere, sa anche accontentarsi del pareggio.



L’Inter, per me, è più forte, ma non è nel suo momento migliore, convinto come sono che si possa vincere con i cambi, alla fine propendo per Inter vittoriosa, visto che ne ha di più: Conte comincerà con Vecino perchè vuole un pressing feroce che Eriksen ancora non sa portare. Ma quando le squadre si allungheranno e ci sarà più spazio per giocare, il danese può diventare letale: è per quello che è stato preso, è in questo che deve aiutare l’Inter a essere decisiva quando conta".