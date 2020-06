Marocchi punta sull’Inter: “Ha un’arma in più”

09/06/2020 07:46

La serie si prepara alla ripartenza. Prima si dovrà passare dalle semifinali e dalla finale di Coppa Italia, nelle quale l’Inter sarà impegnata subito con la gara di ritorno al San Paolo contro il Napoli. Ma i nerazzurri non vogliono perdere di vista il campionato e la possibilità di continuare a dare battaglia a Juventus e Lazio per la vittoria del tricolore. E sulla squadra di Conte sembra puntare anche l’ex centrocampista Giancarlo Marocchi che a Il Giorno rivela: “Conte è uno che non si arrende mai. Deve vincere le prime tre partite di file, recupero compreso e sperare in qualche passo falso delle altre. Ma le arme le hai, anzi ha delle armi in più. Per me Lukaku e Lautaro sono la coppia più affiatata della serie A, e quella più efficace”.