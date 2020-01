Lukaku spiega come ha imparato l'italiano e perché fa l'inchino

28/01/2020 08:30

Il bomber di ieri che intervista quello di oggi: durante Tiki Taka su Italia1 Vieri ha intervistato Lukaku approfondendo tutte le tematiche di casa Inter. Questo il botta e risposta

Ti piace il soprannome ‘gigante buono’?

“Mi piace molto perché sono buono, sono educato e ho rispetto per tutti”.

Da cosa nasce la grande ammirazione che hai per Conte?

“L’ho affrontato la prima volta in un’amichevole, Belgio-Italia, a Bruxelles. E ho notato che giocava con due punte davanti, Eder e Pellè, che avevano avuto molte occasioni. Ho capito che con il suo modo di giocare avrei avuto molte possibilità di segnare e che avrebbe esaltato il mio gioco molto fisico. Dopo quel match ci ho parlato, lui mi ha detto che sarebbe andato al Chelsea ma io non avevo possibilità di raggiungerlo. Così gli ho detto che se fosse andato da un’altra parte in futuro l’avrei seguito”

Il gol nel derby è stato il momento più bello sino vissuto all'Inter?

“È stata una grande emozione. Giocare in Italia e nell’Inter era un sogno per me. La prima finale che ho visto da piccolino è stata Inter-Lazio. Volevo giocare nell’Inter che ha avuto sempre grandissimi attaccanti come Ronaldo, Vieri e Adriano”.

Da cosa nasce il grande rapporto con Lautaro Martinez?

“Prima di arrivare ho visto un’amichevole dell’Inter ad Appiano e avevo visto il modo in cui giocava Lautaro e ho pensato che se avessimo giocato bene insieme avremmo potuto aiutare la squadra. Quando sono arrivato l’ho chiamato e siamo diventati subito amici, anche perché io parlo anche lo spagnolo e in campo comunichiamo così”.

Tra poco ti ritroverai di fronte nel derby Ibrahimovic, tuo compagno al Manchester United...

“Sarà bello affrontarlo. È un campione, un grande professionista che lavora sempre. Per me che lo conosco è normale che lui faccia queste cose a 38 anni. Ho grande rispetto per lui, a Manchester mi ha dato tantissimi consigli, fin dal primo giorno”.

Per lo scudetto sarà una sfida con la Juve di Cristiano Ronaldo?

“La Juventus è una buona squadra, sono i campioni in carica e ho rispetto per Ronaldo. Sarà una bella sfida fino alla fine e vedremo chi vincerà”.

E' vero che hai imparato l'italiano grazie alle telecronache?

“È vero, l’ho imparato così. Sognavo di giocare in Serie A e quando mio fratello è andato alla Lazio ho iniziato a guardare tutte le sfide con le telecronache in italiano. È simile al francese e l’ho imparato”.

La tua esultanza con l’inchino da cosa nasce?

“Quando sono arrivato a Milano, a Linate, i tifosi mi hanno fatto sentire grande affetto e amore. Per questo mi inchino a loro, per ringraziarli”.