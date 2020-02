Lukaku: Ecco quando mi sono innamorato dell'Inter per la prima volta

04/02/2020 11:41

"Ho sempre sognato di giocare nell'Inter. La prima finale che ho visto è stata Inter-Lazio e da allora avevo l'ambizione di giocare in Italia e all'Inter". Galeotta fu la coppa Uefa. Quella targata Gigi Simoni con Ronaldo il Fenomeno. Fu quella gara di Parigi a far innamorare Lukaku dei colori nerazzurri. Lo ha rivelato lo stesso bomber belga a Tiki Taka, dove ha parlato anche della sfida con Ibrahimovic, suo ex compagno al Manchester United: "Ibrahimovic è un campione, un grande professionista. Lui lavora ogni giorno: quel che lui ha fatto a Los Angeles, a Manchester e prima al Psg, significa che è uno che lavora. E' un grande campione e io lo rispetto perché ai tempi del Manchester United i consigli che mi dava ogni giorno erano la cosa più bella".