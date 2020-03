Inter, Sabatini: Hai buttato i soldi, conveniva aspettare

09/03/2020 11:00

"Non capisco perchè siano stati spesi 20 milioni per un giocatore che in estate si sarebbe liberato a parametro zero, per poi vederlo ancora in panchina a 50 giorni dal suo arrivo. Se Eriksen è un giocatore da ultimo quarto d'ora l'Inter ha buttato via i soldi". E' il drastico pensiero di Sandro Sabatini. Il giornalista di Mediaset parla a Radio sportiva e dice: "L'Inter ha un calendario un po' più agevole di Juve e Lazio, può recuperare ma deve chiarire a se stessa e ai suoi tifosi qual è la reale forza dei giocatori acquistati. C'è qualcosa che non mi torna nel cosiddetto progetto". Sull'emergenza dovuta al corona Virus ecco il suo pensiero: " Una soluzione di emergenza in caso di sospensione del campionato va trovata, volendo anche la possibilità di giocare ogni due giorni. La posizione di Tommasi mi è sembrata discutibile: perchè si è svegliato soltanto ieri mattina? Perchè parla solo di serie A quando B e C giocano? Se non si gioca, non ci si allena e si sospende tutto? Qui ci stanno rimettendo soldi tutti tranne che i calciatori. Se i calciatori rischiano di essere contagiati il campionato si deve fermare, se invece sono in una situazione di rischio attenuato, il campionato deve continuare, non per la funzione sociale, ma perchè con precauzioni si continua a lavorare come in altri mestieri".