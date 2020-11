Inter-Real Madrid: la dedica di Butragueno

25/11/2020 20:52

L’Inter scende in campo contro il Real Madrid nel quarto turno della fase a gironi della Champions League ma il pensiero di tutti vola a Diego Armando Maradona. La morte del calciatore argentino ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio che oggi lo piange come fa Emilio Butrageño, dirigente dei Blancos, prima della sfida con i nerazzurri: “Siamo tutti profondamente dispiaciuti, diamo l’addio a uno dei grandi del mondo del calcio e dello sport in generale. Maradona è stato capace di portare il mondo del calcio a un altro livello e per questo oggi è un giorno triste per tutti. Provo grande ammirazione e rispetto per tutto quello che ha dato e che ha permesso al calcio di essere quello che vediamo oggi. Oggi giochiamo una partita straordinaria e speriamo di rendergli omaggio”.