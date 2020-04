Inter, Ravezzani boccia l’esperimento: “Apporto irrilevante”

24/04/2020 15:42

Fabio Ravezzani giudica negativamente l’avventura di Antonio Conte all’Inter. Il giornalista di TeleLombardia si conferma voce dal coro, e giudica il primo anno dell’ex tecnico della Juventus come negativo: “Mi pare che si sia esaurito l’effetto Conte.Credo che a oggi l’Inter sia fuori dal discorso scudetto, non. Solo perla questione tecnica ma anche dal punto di vista della carica emotiva. Ora secondo me i giocatori si sentono inferiori anche alla Lazio che li ha battuti al ritorno dopo aver perso in modo meritato all’andata. Oggi il bilancio di Conte è certamente negativo. Esce in Champions in una situazione anche propizia. In campionato ha perso due volte male contro la Juve e contro la Lazio al ritorno. Ha perso l’andata di Coppa Italia. Di buono c’è l’aver creato un ambiente coeso. E’ stato messo però nelle condizioni ideali per fare di più: gli hanno mandato via i giocatori che non voleva, gli hanno preso ciò che chiedeva, e gli hanno dato una montagna di soldi per allenare. Al 7 marzo il suo apporto è stato irrilevante”.