Inter, mobbing a Icardi? Può liberarsi a zero

15/06/2019 10:33

Una indiscrezione lanciata da Repubblica potrebbe avere davvero del clamoroso. Mauro Icardi tramite il suo staff di legali starebbe pensando ad una causa contro l'Inter per mobbing. In pratica per il trattamento ricevuto (gli hanno tolto la fascia di capitano e lo hanno lasciato fuori dai convocati anche quando era pronto a rientrare) potrebbe riuscire a liberarsi a parametro zero e sarebbe autorizzato a firmare con chi gli pare. C'è un precedente a dargli man forte e che curiosamente riguarda proprio l'Inter: Pandev, anni fa, si svincolò per mobbing dalla Lazio per approdare gratis ai nerazzurri.