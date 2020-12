Inter, Capello: “Non ha bisogno di trovare scusanti”

Fabio Capello vuole un’Inter sicura di sè. L’ex allenatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di Champions che i nerazzurri avranno davanti stasera. La squadra di Conte dovrà infatti battere lo Shakhtar e sperare che la gara tra Real Madrid e Borussia non finisca in parità. Una qualificazione alla portata di mano, anche se Antonio Conte deve fare i conti anche con molti problemi di formazione soprattutto a centrocampo dove si trova a fare i conti con una vera e propria emergenza. Ma Capello sembra sicuro.

Ci vorrà fantasie nelle scelte, bisogna trovare qualcosa di diverso. Ma come ha detto lo stesso Conte non bisogna avere nessuna scusante. La Lazio aveva tante assenze e si è qualificata al turno successivo, e la stessa cosa deve fare anche l’Inter che ha una rosa importante e con tanti giocatori di qualità, quindi toccherà all’allenatore fare la scelta giusta sul piano tattico avendo in mente che vincere contro lo Shakhtar è fondamentale.