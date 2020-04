Inter, ascolta Di Canio: “Eriksen? Ideale in un ruolo diverso”

20/04/2020 17:29

L’ex calciatore della Lazio e del Napoli, Paolo Di Canio, sempre propenso ad una nuova versione di Christian Eriksen. Il giocatore, arrivato a gennaio all’Inter dal Tottenham, non ha avuto la possibilità di ambientarsi con i compagni e soprattutto con il sistema di gioco di Antonio Conte. In alcune partite è sembrato piuttosto spaesato e l’interruzione del campionato non ha permesso di capire la sua evoluzione all’interno della squadra. Ma Dio Canio da conoscitore del calcio inglese ha in mente per lui una nuova soluzione dal punto di vista tattico: “Lo vedo davanti alla difesa - ha detto ai microfoni di Sky Sport - Ha intelligenza calcistica, è rapido nel pensiero e nella scelta che fa e a differenza di Brozovic può offrire anche il passaggio rapido e lungo sui 50 metri. Potrebbe agevolare l’attacco dello spazio di Lukaku e Lautaro. Nel Tottenham qualche volta lo ha fatto in situazione di emergenza, giocando qualche passo più dietro e nei due di centrocampo. Magari ti verrebbero a mancare il passaggio finale e il tiro da fuori, ma ha le qualità per farlo”