Il medico dell'Inter racconta come sta lottando contro il virus

09/04/2020 08:28

"Ho lasciato l’ospedale, sono a casa. Sono in isolamento, con la mascherina e tutte le precauzioni possibili per chi vive con me. Non posso ancora dire di aver sconfitto il Covid-19: dopo la quarantena di 14 giorni, farò due tamponi che mi diranno se ne sono uscito". Piero Volpi è il medico sociale dell'Inter ed alla Gazzetta racconta il suo calvario: "Il 27 marzo mi sono ricoverato: è un’esperienza che non auguro a nessuno. C’è una totale distanza tra la realtà vera e quella percepita, in questa tremenda storia. E questo mio discorso vale per tutte le componenti, anche quelle sportive: il rischio è che si tenda a sottovalutare l’emergenza che stiamo ancora affrontando". Poi un appello in vista della ripresa del calcio: "Abbiamo a che fare con la salute, i rischi sono enormi, qui ci sono in ballo le vite delle persone. E nel caso di una squadra che deve giocare, ci sono 60 o 70 famiglie da proteggere. Ci guidi la scienza, non altro".