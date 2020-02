Fratello Lukaku: L'avevate seppellito troppo presto

16/02/2020 12:00

"In Belgio i giornalisti e molti altri hanno seppellito mio fratello troppo presto per qualche passaggio a vuoto con la maglia della nazionale". Contro la stampa belga si scaglia Jordan Lukaku, esterno della Lazio e fratello dell'attaccante dell'Inter Romelu, che in un'intervista a Eleven Sport dice: "Ricordo che quando s'infortunò Benteke prima del match con la Croazia leggevo 'Oh no, dobbiamo giocare con Lukaku'. Pff... Doppietta e qualificazione. Poi al Mondiale del 2014 Romelu ha cominciato male e la gente gli preferiva Batshuaiy, ma anche Origi. E invece... Partita con gli Stati Uniti e assist decisivo per de Bruyne. E i gol più importanti al Mondiale li ha segnati lui".