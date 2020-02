Da Materazzi il retroscena su mancato arrivo Giroud all'Inter

22/02/2020 09:41

“Dieci giorni prima della chiusura del mercato era fatta per portare Giroud in Italia. L’Inter è stata vicinissima. Poi c’è stato il problema di Politano e Spinazzola che ha bloccato la situazione. Quando è stato chiuso Politano a Napoli, per Giroud si è inserita la Lazio e pure il Tottenham”. Matteo Materazzi, fratello dell'ex interista Marco ed intermediario di mercato coinvolto nella trattativa Giroud, ha svelato interessanti retroscena a TMW: "Perché Giroud poi non è andato alla Lazio? Lampard ha posto il veto. Se metti un elemento deve essere nella media o superiore, Giroud sarebbe stato il colpo ideale. Mi avrebbe fatto piacere portare Giroud alla Lazio. Ci abbiamo provato...”.